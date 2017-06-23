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23 Haziran 2017 10:28

Çukurova’dan Türkmenlere yardım eli

Adana’da, Çukurova Belediyesi’nin hazırladığı gıda ve yaşam malzemelerinden oluşan 2 tır Kerkük’teki Türkmenlere gönderildi.

Çukurova’dan Türkmenlere yardım eli

23 Haziran 2017 10:28


Kerkük Türkmenlerine gidecek yardım tırları için Çukurova Belediye Meclis’inin olağanüstü toplantısında alınan kararın ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yardımların bayramda Türkmenlere ulaştırılması talimatını verdi. Hazırlanan temel ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım tırı bayramda Türkmenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Halkçı Gençlik Derneği (HAGED) üyesi 4 gönüllü gencin de aralarında olduğu 2 yardım tırını Belediye Başkanı Soner Çetin, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte uğurladı.


Uğurlama töreninde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin terörü, savaşı ve her türlü şiddeti lanetlediklerini ifade ederek, “İnsanlık barış ve kardeşlik içinde yaşamalı. Şiddet ortamından en fazla masum insanlar zarar görüyor. Gönderdiğimiz bu yardım tırlarıyla bölgedeki kardeşlerimize "yalnız değilsiniz" mesajı veriyoruz. Mağdurlara yardım etmek bizim hem insani hem de milli görevimiz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin bir nebze olsun yarasına merhem olabileceksek ne mutlu bize. Kalbimiz ve desteğimiz Türkmen kardeşlerimizle” dedi.




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