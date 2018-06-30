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30 Haziran 2018 11:27

"Çukurova’nın Gece Aslanları" göreve başladı

Adana’da 140 çarşı ve mahalle bekçisi daha yemin ederek göreve başladı.


30 Haziran 2018 11:27


Çarşı ve mahalle bekçilerinin 3. dönem yemin töreni Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde yapıldı.


Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katıldığı yemin töreninde 140 çarşı ve mahalle bekçisi mezuniyet heyecanı yaşadı.


Çarşı ve mahalle bekçilerine "Çukurova’nın Gece Aslanları" diye hitap eden Yıldız, Çukurova sokaklarının bekçilere emanet olduğunu söyledi. Çarşı ve mahalle bekçilerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için var olduklarını ifade eden Yıldız, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasası’na sadık kalıp; kanunlara, nizamlara, vatandaşların can ve mal emniyetinin korunmasına riayet edeceksiniz. Sizlerin asli görevi budur" dedi.


Birinci dönem 225, ikinci dönem 197 ve üçüncü dönemde de 140 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını kaydeden Yıldız, bekçilere görevlerinde başarılar diledi.




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