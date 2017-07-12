Çukurova’nın parklarına zeytin fidanı

Belediye Evleri Mahallesi Kurtuluş Parkı’ndan başlanan fidan dikimleri, ilçe genelindeki tüm parklara yapılacak.

Başkan Çetin, meclise sunulduktan sonra geri çekilen ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ndaki zeytinlik alanlarla ilgili maddeye tepki göstermiş, ilçedeki tüm parklara zeytin dikimi yaptırarak, zeytin alanlarına sahip çıkacaklarını açıklamıştı. Zeytin ağaçlarının ülke ekonomisi ve doğa açısından önemine değinen Çetin, “Türkiye, 173 milyon ağaçla, dünyada ikinci sırada yer alıyor. İlçemizdeki 185 parkımıza zeytin fidanı dikerek, zeytine verdiğimiz önemi göstermek ve zeytinlik alanların sanayiye kurban edilmesine karşı çıktığımızı gösteriyoruz” dedi.

Zeytinin, toplumun ortak değeri olduğuna işaret eden Başkan Soner Çetin, 750 bin ailenin zeytin üreticiliği yaparak geçimini sağladığını, bunun da 3 milyon kişiyi etkilediğini söyledi.

Başkan Çetin, Kurtuluş Parkı’ndan başlatılan zeytin fidanı dikme çalışmalarının ilçedeki 185 parkta yapılacağını vurguladı.

Çevre ödüllü Belediye Başkanı Soner Çetin, daha önce de narenciyeyle ilgili girişimleriyle dikkat çekmiş narenciye isimlerini sokaklara verip, her apartmanın bahçesine turunçgil ekme zorunluluğunu getirmişti.