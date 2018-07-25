Çukurova’nın serinleten lezzeti: "Dikenli incir"

Akdeniz iklimine özgü olan dikenli incir, tezgahlarda yerini almaya başladı. Adana’da sıcaklıkların her geçen gün artmasıyla yoğun ilgi gören dikenli incir, tezgahlarda buz ile soğutularak satılıyor. Tezgahlarda 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatıyla dikenli incir, her yaz olduğu gibi sıcaklarda vazgeçilmez bir lezzet olmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği ‘Hint inciri’ olarak da bilinen meyve birçok hastalığa da iyi geliyor.

Uzun süredir dikenli incir satıcılığı yapan Murat Gezen, “Dikenli incir bir kaktüs meyvesidir. Sağlık açısından böbreklere, ciğerlere çok iyi gelir. Adana’nın yaz dondurmasıdır. Senede bir kere çıkan bir meyve olduğundan dolayı bol bol tüketilecek ki sağlığa iyi gelsin” dedi.

Akdeniz iklimine özgü olduğunu fakat bölge dışından gelip alanların olduğunu belirten Gezen, “Avrupa’daki insanların başta damak tadına ters gelir fakat alıştıklarında gideceğine eminim” diye konuştu.

Dikenli incir yemek için tezgaha gelen bir vatandaş ise “Bayılıyoruz, yenmez mi? Sıcaklarda sağolsun satıyorlar, yiyoruz. Herkese öneriyoruz. Sırf bunun için Çukurova’ya gelsinler, bu lezzeti tatsınlar. Çok faydalı, içerisinde birçok vitamin var” ifadelerini kullandı.