Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 13:02

Çukurova’nın serinleten lezzeti: "Dikenli incir"

Adana’da yaz aylarıyla birlikte tezgahlarda yerini alan dikenli incir, vatandaşların hem hararetini alıyor hem de sağlığına iyi geliyor.

Çukurova’nın serinleten lezzeti:

25 Temmuz 2018 13:02


Akdeniz iklimine özgü olan dikenli incir, tezgahlarda yerini almaya başladı. Adana’da sıcaklıkların her geçen gün artmasıyla yoğun ilgi gören dikenli incir, tezgahlarda buz ile soğutularak satılıyor. Tezgahlarda 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatıyla dikenli incir, her yaz olduğu gibi sıcaklarda vazgeçilmez bir lezzet olmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği ‘Hint inciri’ olarak da bilinen meyve birçok hastalığa da iyi geliyor.


Uzun süredir dikenli incir satıcılığı yapan Murat Gezen, “Dikenli incir bir kaktüs meyvesidir. Sağlık açısından böbreklere, ciğerlere çok iyi gelir. Adana’nın yaz dondurmasıdır. Senede bir kere çıkan bir meyve olduğundan dolayı bol bol tüketilecek ki sağlığa iyi gelsin” dedi.


Akdeniz iklimine özgü olduğunu fakat bölge dışından gelip alanların olduğunu belirten Gezen, “Avrupa’daki insanların başta damak tadına ters gelir fakat alıştıklarında gideceğine eminim” diye konuştu.


Dikenli incir yemek için tezgaha gelen bir vatandaş ise “Bayılıyoruz, yenmez mi? Sıcaklarda sağolsun satıyorlar, yiyoruz. Herkese öneriyoruz. Sırf bunun için Çukurova’ya gelsinler, bu lezzeti tatsınlar. Çok faydalı, içerisinde birçok vitamin var” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç