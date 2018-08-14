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14 Ağustos 2018 12:02

Çulluuşağı Mahallesi’nin içme suyu sorunu çözüldü

ASKİ ekipleri Kozan ilçesine bağlı Çulluuşağı Mahallesi’nin içe suyu sorununa çözüm üreterek, 12 kilometrelik projeyi neredeyse tamamladı.

Çulluuşağı Mahallesi’nin içme suyu sorunu çözüldü

14 Ağustos 2018 12:02

Bu projeyle bayram öncesi bölge halkının musluklarından temiz ve sağlıklı içme suyu akacak.


Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ilçeler başta olmak üzere kırsal bölgelerde sorunların çözümü noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet tarihinden bu yana su gitmeyen köy, kasaba ve yaylalara içme suyu götüren ASKİ, Kozan ilçesine bağlı Çulluuşağı Mahallesi’nin de içme suyu sorununu çözdü.


Bölgede 2 hafta önce çalışmalara başlayan ASKİ ekipleri, gece gündüz demeden çok kısa bir sürede 12 kilometrelik projenin 9 kilometresini tamamlandı. Bu projeyle bayram öncesi bölge halkının musluklarından sağlıklı ve temiz içme suyunun akması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca bu proje ile bölgeye 3 tane de su deposu kurulacağı kaydedildi.


Nerede sorun varsa orada olup, sorunları çözeceklerini dile getiren ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Adana ve Adanalılar için en iyisini yapmanın en büyük gayretleri olacağını söyledi.




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