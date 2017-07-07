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07 Temmuz 2017 14:49

Cuma namazı çıkışı limonatayla serinlediler

Adana’da Yüreğir Belediyesi, cuma namazı çıkışı vatandaşlara limonata ve vişne suyu ikram etti.

Cuma namazı çıkışı limonatayla serinlediler

07 Temmuz 2017 14:49


Afrika sıcaklarının gelmesiyle birlikte kentte belediyeler de vatandaşlara serinletici çeşitli hizmetler vermeye başladı. Yüreğir Belediyesi, Ortadoğu’nun en büyük camisi olma özelliği taşıyan Sabancı Merkez Camii bahçesine 2 adet ikram çeşmesi ünitesi getirerek, vatandaşlara limonata ve vişne suyu dağıttı.


Cuma namazının ardından kavurucu sıcakta bir nebze de olsun serinleyen vatandaşlar, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’a teşekkür edip, dua okudu.


Namaz çıkışı açıklamalarda bulunan Başkan Çelikcan, ikram çeşmesi hizmetini bu yıl geleneksel hale getirdiklerini vurgulayarak, “Artık sadece camilerimizde değil, Yüreğir’in çeşitli bölgelerinde de bunu dağıtmaya devam edeceğiz. Hem sıcakların bir nebze olsun etkisini azaltmak hem de vatandaşlarımızla neşeli bir ortamda bir araya gelmek bizleri de mutlu ediyor. Adana malum, hem sıcak bu yıl çok daha sıcak. Bir nebze olsun vatandaşlarımız bununla serinliyorsa biz de mutlu oluyoruz tabii ki” dedi.




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