Açılışta konuşan Başkan Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak bu noktada birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti ve Adana’dan MHP’nin birinci parti olarak çıkacağını belirtti.

Cumhur İttifakı’nın Adana’daki ilk seçim iletişim merkezi Seyhan ilçesindeki Ziyapaşa Bulvarı’nda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından açıldı. Açılışta MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Emin Canlı, 27. Dönem MHP Adana Milletvekili Adayları, ilçe teşkilat başkanları ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Açılış töreninde ev sahibi olarak konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Adana’nın mahcubiyet yaşatmayacağını, başarı için yegane ihtiyaçlarının birlik ve beraberlik olduğunu vurgularken seçim iletişim merkezinin açılışında emeği olan Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Cumhur ittifakı sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin kendi içerisinde en küçük bir zafiyete sebep vermemesi gerektiğini belirterek, "Milliyetçi Ülkücü Hareket, her seçim yeni engeller, yeni problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Karşımıza çıkan her engelde ülkücüler en önde olmuş, tereddüte mahal vermemişlerdir. Sandıkta MHP’den daha büyük önceliğimiz olmayacak. MHP, Cumhuriyetin kazanımları noktasında emniyet ülkemizin sibobudur. İnancımız odur ki MHP Adana’dan birinci parti olarak çıkacaktır. Cumhur ittifakının öncü partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi’ni Adana’da birinci parti yapmak boynumuzun borcudur’’ dedi.

Konuşmaların ardından seçim iletişim merkezinin açılışı gerçekleştirildi.