Bir de bize akıl vermeye kalkacaklar. O aklı kendinize saklayın” dedi.

Erdoğan, Osmaniye’de AK Parti İl Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Erdoğan, kongre öncesi dışarıda bekleyen kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada “Tabi, kongre salonuna geçmeden önce bu muhteşem katılımı burada görüp de selamlamadan salona geçmek olmazdı. Önce selam, sonra salonda kelam. Hamdolsun, bugün sizlerle bir başka heyecanı, bir başka anlamlı günü görüyoruz. Evet zeytin dalı görüyorum” dedi.

“Reis bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine Erdoğan, şöyle devam etti;

“Operasyonun, komuta kademesinde yaptığımız, yapmakta olduğumuz müzakerelerde, millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz. Birileri gibi gidip de Esed’ten talimat almaya ihtiyacı yok bu milletin. Öyle diyorlar, işte millet ve zafer. Sabah itibariyle etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931’e ulaştı. Ne dedik biz, bu millet zilletten doğmadı, bu milletten illetten doğmadı, bu millet şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi. Bu yola çıktık. Dün, Mehmet’imizi, Mehmetlerimizi cuma namazını kılarken izlediniz değil mi, bu millet hiçbir yerde teknolojinin önünde eğilmedi, sadece Allah’ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildi. Biz buyuz. Gençler şuanda askerimiz JÖH-PÖH tüm komandolarıyla hamdolsun üzerine düşen görevi harfiyen uyguluyor. Artık kendi SİHA’larımızla F-16’larımızla uçuyoruz. Tank ve toplarımızla yürüyoruz. İnlerine girdik. O dağları delmişler, tüneller yapmışlar. Çimentolar nereden gelmiş o dağlara. Hepsini biliyoruz biz, kimin verdiğin ide biliyoruz. Bunları telefon görüşmelerinde kendilerine söyleyeceğim. Bunlara beton mikserleriyle siz gönderdiniz o çimentoları, siz yaptırdınız, bu tünellerle teröristlerin yaşam imkanlarını hazırladınız. Şimdi Türk Milletine yönelmeyin. Ders alacak birileri varsa o sizsiniz. Kim olursa olsun, bizim mücadelemiz teröristlerle. Tek terörist kalıncaya kadar mücadele devam edecek. 911 kilometre Türkiye sınırında biz sessiz duracağız, beyefendiler burada söz sahibi olacak, bu nasıl iş. Bir de bize akıl vermeye kalkacaklar. O aklı kendinize saklayın. Çok ihtiyacınız var. Siz hiçbir zaman adil olmadınız. Siz hiçbir zaman zulmün karşısına dikilmediniz. Ama biz tarih boyunca hep adalet ile hükmettik. Biz Osmanlıydık ama ta 1 kişi için Hint yarımadasındaydık. Bizim böyle bir asaletimiz var. Bunlarda böyle bir şey yok. Kim sivili öldürüyor. Vakti saati geldiğinde birlikte Afrin’e gideceğiz. 15 Temmuz’da size çağrı yaptım meydanlara döküldünüz. Tankların, F-16’ların, topların dikildiniz. Ne oldu o FETÖ’cüler, kaçtılar. Biz kovaladık onlar kaçtı. Şimdi Pelsinvanya’da. Hadi gel. Niye gelmiyorsun. Onun bu ülkeyle alakası, topraklarla, milletle alakası yok. Arkasında kimlerin olduğunu biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti’nden başka devletimiz yok. Böldürmedik, böldürtmeyeceğiz. Devletimiz daha da güçlü hale geliyor. İşte ittifakımızı kurduk mu, çalışmalar bitti. Meclise gönderildi. Meclis çalışmalarını yaparak inşallah bu ittifakımızı çok çok güçlü bir şekilde sürdürecek ve Allah’ın izniyle Kasım 2019’da Türkiye’den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Birileri bölmenin peşinde. Boşuna heveslenmesinler. Biz bir, iri, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah Mart ve Kasım’da en güzel cevabı vereceğiz. Afrin bunun işaret fişeğidir. Afrin’de benim milletim, askerimiz destan yazıyor. İnşallah zaferle sonuçlanacak. Şimdi biz yeni bir müjde bekliyoruz inşallah.”