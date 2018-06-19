Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting yapmak için geldiği Adana’da, Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren sanayici ve is adamlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Kentteki bir otelde düzenlenen yemekte konuşan Erdoğan, “Adana’nın hükümetlerimizin yaptığı tüm yatırımlara rağmen bir süredir durgunlaştığının farkındayız. Adana şaha kalkacak ki bu bölge şaha kalksın. Onunla birlikte Türkiye de şaha kalksın. Yeni dönemde Adana’yı her alanda şaha kaldırmakta kararlıyız. Çukurova gibi dünya çapında zenginliğe sahip şehre patinaj yaptırmak, sadece Adana’ya değil, Türkiye’ye de haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

“Hayallerimizi inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz”

Adana’nın arayış döneminin bittiğine, 24 Haziran’da tercihini yeniden hizmet siyasetinden kullanacağına inandığının altını çizen Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde Adana için hayallerimizi inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Yurtiçinde ve yurtdışında bir takım çevrelerin el ele vererek, Türkiye’nin başına kara bulutlar toplamaya çalıştığını belirten Erdoğan, “Bu kur falan bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi biz belirleyeceğiz. Onun için de diyorum ki eğer yastık altında hala dövizlerimiz varsa, lütfen bu dövizlerimizi piyasaya sürelim. Bunları Türk Lirasına çevirelim. Çünkü bizim ülkemizin gelirini, geleceğini biz Türk Lirası ile belirlemeliyiz. Bunun için de milli seferberliği yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin kaderinin Hans’a, George’a bırakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Biz 2002’den bugüne, ekonomiyi öyle bir yapıya kavuşturduk ki bu tarz sarsıntılar, ülkemize vız gelir. Binin yanına 6 sıfırı koyanları bilmiyor musunuz? 1 milyon liraya tuvalete gidiyorduk hatırlayın o günleri. Biz geldik bu sıfırların tamamını attık, 1 liraya düştü. Bizim kaderimizi, biz belirleriz” dedi.

Yatırımcının güçlü kılınması için düşük faizle adımların atılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, “Yüksek faizle ülkemizi ayağa kaldıramayız. Çünkü girişimci yüksek faiz ile neyin yatırımını yapacak? Elin bankaları kazanmıyor mu? Japonya eksi faizle çalışıyor, ABD 2’ler, bilemedin 3’te. Onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor. Şu anda 20-25’lere kadar çıkıyor. Faizin böyle olduğu bir ülkede siz yatırım yapabilir misiniz? Bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok” diye konuştu.

“Türkiye, faiz ve enflasyon düşürdü”

Erdoğan, Faizi yüzde 63’ten alıp, yüze 4,6’ya kadar indirdiklerini ve ‘Batı’nın çıldırdığını ifade ederek, “Geldiğimizde enflasyon 30’du. İşte Gezi olayları öyle başladı. Türkiye, faiz ve enflasyon düşürdü. Biz de onlara prim vermedik. Gezi olayları ile beraber enflasyon ve faiz çift haneli rakamlara çıktı. İnşallah 24 Haziran’la birlikte bu işin nasıl olacağını, yerlisine de yabancısına da gösterme şansı yakalayacağız” dedi.

2008-2009 finans krizinde, sıkıntıların Türkiye’yi teğet geçeceğini söylerken, özel sektörün gücüne güvendiğini belirten Erdoğan, “Son 5 yılda ardı ardına yaşadığımız sıkıntılar karşısında da aynı güvenle hareket ediyorum. Dünya’da 15 Temmuz gibi bir darbe girişimine maruz kalıp da şoku bu kadar hızlı bir şekilde atlatabilecek başka bir ülke daha var mıdır, bilmiyorum. 2016’da darbe yaşadık, 2017’de yüzde 7,4 büyüdük. Ana muhalefetin başındaki zat, ‘Sizin cebinize 7,4’ten bir şey girdi mi?’ diyor. Adam büyüme denilen şeyin ne olduğunu bilmiyor. Bu adamlarla bu ülkede, ülke ekonomisi yönetilir mi?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, istihdamın, büyümenin en önemli ibresi olduğuna dikkat çekerek, “Hindistan’dan sonra 7,4 ile ikinci sıradayız. OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız. Mazotta yüzde 50 hibe veriyoruz. Bunlar ne ile veriliyor? Büyüyen bir ülke olduğumuz için veriyoruz. Bütün bu yatırımlar, neyle yapılıyor? Eğitimde, sağlıkta, altyapı, üstyapı yatırımlarında, havalimanlarında, bütün bunları neyle yapıyoruz? Eğer bu imkanlar olmasa bunlar yapılabilir miydi?” diye konuştu.

“Hem üretimde hem tüketimde artış var”

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bazıları Türkiye büyüyor da millet niye bunu hissetmiyor diyor. Bunu söyleyenler aslında büyümenin nimetlerinden en çok istifade edenler. Bilmediklerinden değil, hınzırlıklarından böyle söylüyorlar. Büyümenin alt dilimlerine baktığımızda, yaklaşık yüzde 10’luk yatırım artışı, yüzde 11’lik hane halkı tüketim harcaması artışı görüyoruz. Yani hem üretimde hem tüketimde artış var. İstihdama baktığımızda, son açıklanan rakam itibariyle tek haneli sınırına gelmiş durumda. Türkiye geçtiğimiz 16 yılda Avrupa ülkelerinin tamamından daha fazla istihdam üretmiştir. Bu yılın ilk çeyreğindeki istihdam artışı yüzde 5, firmalarımızın gelirlerinde yüzde 24, iş gücü ödemelerinde yüzde 19 artış görüyoruz. Hamdolsun. Son 5 yılda maruz kaldığı saldırıların maliyetleri olmasaydı, bugün milli gelir sıralamasında en az 2-3 basamak daha ilerideydik. Bu kayıp elbette önemli. Ama en büyük kazancımız her hal ve şart altında ayakta durabildiğimizi dosta ve düşmana göstermiş olmamızdır. Hatta sınır ötesi operasyonlarımızla herkese çok daha derin, çok daha tarihi mesajlar verdik. Cerablus’ta, Afrin’de verdik. Şimdi Sincar’da ve Kandil’de veriyoruz. Savunma sanayisinde yüzde 20 üretim yaparken, yüzde 65’e çıktık. Yerli Savunma Sanayi bu noktaya geldi.”