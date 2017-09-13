Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Çelikcan’a ödül

Başkan Çelikcan "Projelerimizin Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görülmesi bizim için büyük bir onurdur" dedi.

Tarım işçilerinin çocuklarına yönelik Doğankent Kültürevi’nde gerçekleştirilen ’Çocukevi’ projesi sosyal proje alanında ödüle layık görüldü. Ankara ATO Congresium’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Başkan Mahmut Çelikcan’a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül alanları kutladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana Yüreğir’de ilkleri gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmaların Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ve Partimizin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülmemiz ve ödülü de bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından almamız bizler için ayrı bir onurdur" dedi.

Yüreğir’e ödül getiren proje

Yüreğir Belediyesi, Doğankent Kültürevi’nde hayata geçirdiği proje ile tarım ürünlerinin yaygın olarak yetiştirildiği Doğankent Mahallesi’nde, bölgede bulunan tarım işçilerinin çocuklarına okul öncesi eğitim vermek üzere sınıf açtı. Çocuklar kaldıkları çadırlardan araçla alınarak sınıfa getiriliyor, öğrencilerin, uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinliklere katılarak tekrar kaldıkları çadırlara bırakılıyor. Çocuklara burada kişisel bakım gelişimi, bireysel dil gelişimi, zihinde algılama, psikomotor alanlarının kullanımı ve diğer gelişimleri için eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra düzenli sağlık kontrolleri yapılıp, giysileri de temin ediliyor.