Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül’e "hayırlı olsun" ziyaretleri

Dairesinin yaz kararnamesiyle Çorum’dan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ömer Faruk Yurdagül’ü, göreve başlaması nedeniyle Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

İlk olarak Vali Mahmut Demirtaş, Adana’da göreve başlaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunup görevinde başarılar diledi. Ziyarette görüş alışverişinde bulunan Demirtaş ve Yurdagül, yapımı devam eden yeni Adana Adalet Sarayının hizmete alınma süreci ile ilgili değerlendirme yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’ü makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu ve Başkan Danışmanı Hüseyin Altay ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Sözlü, Yurdagül’e yeni görevinde başarılar dileyerek kent hakkında bilgi aktardı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da, Yurdagül’ü ziyaret edenler arasında yer aldı. Emniyet Müdürü Yıldız, hayırlı olsun temennisinde bulunurken, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ise kolluk kuvvetlerince yürütülecek çalışmalarla ilgili beklentilerini aktardı.