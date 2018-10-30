Cumhuriyet coşkusu İrem Derici konseriyle taçlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'nci yıl dönümünü İrem Derici konseri ile taçlandırdı.

Sesi, sahnesi ile Adanalılara unutulmaz bir akşam yaşatan İrem Derici, sahnede Onuncu Yıl Marşı'nı söylediği esnada meşaleler yakıldı ve ay yıldızlı al bayrak tüm alanda göğe yükseltildi.

Sanatçı İrem Derici'ye teşekkür plaketi ve çiçeğini takdim etmek üzere sahneye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Cumhuriyet'in yüzbinlerce savunucusu var bu memlekette ve bugün Adanalı on binlercesi bu meydanı doldurmuş” diyerek alanı dolduran hemşerilerine teşekkür etti. Başkan Sözlü, “Bugün Türkiye Ortadoğu halklarından daha yüksek bir çıtayı yakalamışsa bunu Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'e borçludur. Fakat bugün Ortadoğu'dan ileride Avrupa'dan gerideysek bunun da sebebi Cumhuriyet'i paçasından tutup aşağıya çekmek isteyen zihniyettir” ifadelerini kullandı.

Başkan Sözlü konseri sonuna kadar hemşerileri ile birlikte takip etti, sık sık protokole fotoğraf çekilme isteği ile gelenleri geri çevirmedi.