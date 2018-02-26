Cumhuriyet Gençlik Eğitim Merkezi açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy, açılış öncesi gençlik eğitim merkezlerinin başarı çıtasını her yıl yükselttiğini ifade ederek, “Gençlerimiz geleceğimiz diyerek çıktığımız bu yolda başarı çıtamızı her yıl daha da yükseltiyoruz. Gençlik eğitim merkezlerimizde yalnızca gençlerimizin derslerine yardımcı olup sınavlara hazırlamakla kalmıyor aynı zamanda onların kötü alışkanlıklara karşı bilinçli, vatanına milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için çaba harcıyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü açılış konuşmasında, “Her yıl başarı çıtasını biraz daha artıran gençlik merkezlerimizden binlerce mezun veriyor ve büyük bir oranının lise ve üniversite sınavlarında başarılı sonuçlar elde ettiklerine şahit oluyoruz. Ön kayıtlarımızda yaşanan başvuru sayısının her yıl yükselmesi bizleri kentimiz ve ülkemizin geleceği açısından daha da heyecanlandırıyor” şeklinde konuştu.

Gençlik eğitim merkezlerinin nihai amacının aydınlık Türkiye’nin inşasına katkı sunmak ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan Türk Gençliği’ne eğitimde fırsat eşitliği sağlamak olduğunu aktaran Başkan Sözlü, “İnanıyor ve güveniyorum ki mensubu bulunmaktan şeref duyduğumuz Büyük Türk Milleti, gençlerimizin omuzları üzerinde yükselerek milletler camiasında hak ettiği seviyeye gelecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Gençlik Eğitim Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi.