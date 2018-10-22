Cumhuriyet için kulaç attılar

Adana Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Su Sporları Festivali'nde heyecan fırtınası esti. Seyhan Baraj Gölü'nde 280 sporcunun mücadele verdiği 1 kilometrelik açık su yüzme yarışlarında kadınlarda Ada Merve Pas, erkeklerde Berkay Güllü birinciliği kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Adana Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Derneği'nin destekleriyle düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Su Sporları Festivali'nde hem karada, hem suda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Festivale Adana'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Samsun, Zonguldak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 12'si engelli 280 sporcu katıldı.

Seyhan semalarında görsel şölen

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek'in startını verdiği açık su yüzme yarışlarında sporcular Seyhan Baraj Gölü'nde 1 kilometrelik parkurda kulaç attı. Paramotor, kiteboard gösterileriyle renklenen festivalde katılımcılar zumba dans gösterileriyle eğlenceli dakikalar yaşadı. Festivale onur konuğu olarak katılan 88 yaşındaki yüzücü Mehmet Bedrettin Arısoy da alkışlar eşliğinde yarışa dahil oldu.

Açık su yüzme yarışlarında kadınlarda Ada Merve Pas (Galatasaray), erkeklerde Berkay Güllü (Özgür Kulaçlar Yüzme Kulübü) birinciliği kazandı. Kano yarışmalarında ise kadınlarda Büşra Maaşoğlu, erkeklerde Barış Yılmaz şeref kürsüsünde ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren sporcuların madalya ve kupalarını Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Derneği Başkanı Ziya Alim Koçer ve festival paydaşı kurumların yöneticileri takdim etti.