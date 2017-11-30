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30 Kasım 2017 14:18

Damar yerleştirme operasyonuyla sağlığına kavuştu

Adana’da 71 yaşındaki hastanın ‘Ana Atar Damar Genişlemesi’ rahatsızlığı Doç.

Damar yerleştirme operasyonuyla sağlığına kavuştu

30 Kasım 2017 14:18

Dr. Uğur Özkan ve Doç.Dr. İsa Coşkun tarafından damar yerleştirme operasyonuyla tedavi edildi.


Kahramanmaraş’ta yaşayan Ayhan G. ‘Ana Atar Damar Genişlemesi’ hastalığıyla Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’ne başvurdu. Ayhan G.’ye Girişimsel Radyoloji Hekimi Doç. Dr. Uğur Özkan ve Kalp Damar Cerrahi Hekimi Doç. Dr. İsa Coşkun tarafından anjiografi eşliğinde ameliyatsız sentetik damar yerleştirme işlemi uygulandı.


Doç. Dr. Uğur Özkan ve Doç. Dr. İsa Coşkun, “Bu hastalık sinsi ve ölümcüldür. Genişleme belli bir seviye üzerine çıkınca hastalar tedavi edilebilmektedir.Bu hastalığın standart tedavisi ameliyat ile genişleyen kısmın çıkarılması ve onun yerine sentetik damar yerleştirilmesi ile mümkün olabilmektedir” açıklamasında bulundular.


Hastane yetkililer ise son yıllarda teknoloji ve tedavi seçeneklerinin artması ile birlikte genişleyen damarlara anjiografi eşliğinde stent haline getirilmiş sentetik damarlar yerleştirilerek hastaların tedavi edilebileceğini belirtti.




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