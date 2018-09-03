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03 Eylül 2018 17:54

Dansın ustaları Adana’da buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi, dans sporlarının ustalarını Adanalılarla buluşturdu.

Dansın ustaları Adana’da buluştu

03 Eylül 2018 17:54


ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen WDSF Adana Open Zafer Kupası 2018’de, 22 ülkeden 180 çift 10 farklı dansta yeteneklerini sergiledi.


Adana Büyükşehir Belediyesi ve Altınkoza A.Ş.’nin ana sponsorluğunda bir dans evinin organize ettiği WDSF Adana Open Zafer Kupası 2018, Dünya Dans Sporları Federasyonunun programı dahilinde gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan dansçılar, renkli kostümleri ve şovlarıyla izleyenlere keyifli saatler yaşattı.


22 ülkeden 180 çiftin 10 farklı dansla yarıştığı etkinliğe katılan Türkiye Dans Sporları Federasyon Başkanı Tolgahan Çinkitaş, desteklerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye şükranlarını bildirdi.


Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileri, kentin tanıtımına katkı sağlayan yarışmayı izlemek için gelen dans severler ile sporculara kupa bardak, şapka ve tişört dağıtarak, güzel anılarla ayrılmalarını sağladı.




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