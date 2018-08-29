Dar giysiler hasta ediyor

Dr. Yüksel Gümürdülü, vücudu sıkıca saran, özellikle de mide ve karın bölgesine baskı yapan dar giysilerin başta reflü ve sindirim sistemi bozuklukları olmak üzere birçok hastalığı tetiklediğini bildirdi. Prof. Dr. Gümürdülü, özellikle sıcak yaz günlerinde bu giysilerin neden olduğu olumsuz etkilerin daha da arttığını vurguladı.

Prof. Dr. Gümürdülü, birçok insanının özellikle de kadınların şık ve güzel görünmek için tercih ettiği dar pantolon, şort ya da vücudu sıkı sıkı saran elbiseler ile fazla kiloları gizlemek için kullanılan korselerin çeşitli iç hastalıklarına davetiye çıkardığını bildirdi.

Her ne kadar tarz görüntü verse de, aslında dar kıyafetlerin pek çok sağlık sorununun kaynağı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gümürdülü, şık görünmek yerine sağlıklı olmanın tercih edilmesini önerdi.

Dar giysilerin başta reflü olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırladığını anlatan Prof. Dr. Gümürdülü, şunları söyledi:

"Yapılan araştırmalar göre, Türkiye’de her 4 erişkinden birinde reflü görülüyor. Bu hastalığa en çok Marmara bölgesinde, en az ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rastlanıyor. Bu sonuçlar bize batı ve doğudaki giyim tarzını da sorgulama nedeni oluyor. Batıda reflünün daha fazla görünmesinin bu bölgelerde özellikle kadınların daha dar ve vücudu saran ve sıkan giysiler tercih etmesinden, doğuda ise bu tür giyim tarzına daha az rastlanmasından kaynaklanabileceğini düşündürüyor."

Prof. Dr. Gümürdülü, basit bir ifade ile ’mide asidinin patolojik şekilde mideden yemek borusuna doğru geri kaçışı’ olarak tanımlanabilecek reflü hastalığının belirtilerine de dikkati çekerek, "Reflü, sıklıkla yemeklerden sonra ciddi rahatsızlıklar verir. Göğüste ve boğazda yanma hissi, ağza acı su gelmesi, mide ve göğüs ağrısı dışında yutma zorluğu, ses kısıklığı, açıklanamayan öksürük, geceleri olan astım atakları, inatçı diş ve diş eti hastalıkları, kronik sinüzit ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları da reflü belirtisi olabileceğini belirtti. Bu tür belirtiler olan kişiler doktora başvurmadan önce mide ve bağırsaklara aşırı baskı yapan giyim tarzlarını gözden geçirmeli. Çünkü dar giysiler karın ve göğüs bölgesindeki gaz alışverişinin yeterli bir şekilde sağlanmasını engelliyor ve hücrelerin zarar görmesini hızlandırabiliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gümürdülü, gece yatmadan önce yağlı ve protein değeri yüksek besinlerin tüketilmesi, karın kaslarına yönelik ağır egzersizlerin yapılmasının da reflü oluşumuna zemin hazırladığını vurguladı.

Dar giysilerin reflünün yanı sıra, kan dolaşımını da güçleştirdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, “Kan dolaşımının engellenmesi ise sindirim sistemi bozuklukları gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle kot gibi sert kumaşlar giymek bunu daha da artıyor. Ayrıca dar kıyafetlerden kaynaklanan akciğerler ve karın bölgesinde artan basınç nedeniyle düzgün nefes alımını engelleyebilir. Zayıf solunum ise beyne oksijen gidişinde sıkıntı oluşturmaktadır” diye konuştu.

Prof. Dr. Gümürdülü, şık ve güzel görünmekten çok sağlıklı olmanın tercih edilmesi için bu uyarıların dikkate alınması gerektiğini dile getirerek, dar kıyafet giymeden de şık ve güzel görünmenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.