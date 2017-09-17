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17 Eylül 2017 09:32

Darp ettikleri kişinin çaldıkları otomobiliyle üzerinden geçen 3 kardeş tutuklandı

Adana’da taş atıp yere düşürdükleri kişiyi pompalı tüfek ile darp ettikten sonra çaldıkları otomobiliyle üzerinden geçen 3 kardeş tutuklandı.

Darp ettikleri kişinin çaldıkları otomobiliyle üzerinden geçen 3 kardeş tutuklandı

17 Eylül 2017 09:32


Olay, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Yılmazdar (37) kiraladığı otomobille Nesrin Ongun Sokak’ta ilerlerken yol ortasından yaya olarak yürüyen İbrahim O. (22), E.O. (17) ve U.O.’ya (13) korna çaldı. Ancak üç kardeş korna çalan sürücüye tepki göstererek el hareketi yapıp küfretti. Bunun üzerine Yılmazdar, durup üç kardeşi beklemeye başladı. Üç kardeş otomobilden inen sürücüyü darp etti. Sürücü, otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşıp evden bıçak alıp tekrar sokağa geldi. Yılmazdar, otomobilden bıçakla inince E.O. sürücüye pompalı tüfek doğrulttu. İbrahim O. ise elindeki taşı sürücüye fırlattı. Başına isabet eden taşla yere yığılan sürücünün yanına gelen üç kardeş, onu darp etmeye başladı. İbrahim O. sürücünün kafasına ve vücuduna pompalı tüfek dipçiğiyle vurdu. Daha sonra Yılmazdar’ın otomobilini çalan İbrahim O., kardeşlerini de otomobile bindirip yerde yatan sürücünün üzerinden geçip olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan sürücü cep telefonu ile yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale edip polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek çevrede yaptığı araştırmada güvenlik kamerası kayıtlarını buldu. Polis kayıtlardan yaptığı incelemede olayı üç kardeşin yaptığını saptadı. Polis, zanlılardan İbrahim O. ve U.O.’yu Sümer Mahallesi’ndeki evinde yakalayıp adliyeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar "silahlı yağma, adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlı da bir gün sonra yakalanıp çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Murat Yılmazdar ise Adana Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken vücudunun birçok yerinde kırık olduğu hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.




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