DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri 8 Eylül günü DEAŞ’a yönelik olarak 9 ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Polis operasyonda aralarında Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi sözde emiri olduğu ileri sürülen Mahmut Ö.’nün de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis zanlıları emniyete getirerek 12 gün boyunca sorguladı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Sözde emir olduğu ileri sürülen Mahmut Ö.’nün DEAŞ’a Yüreğir ilçesinde militan bulduğu bunun karşılığında önce 7 bin daha sonra ise 2 bin dolar ücret aldığı ileri sürüldü. Zanlının DEAŞ’a kazandırıp Suriye ve Irak’a gönderdiği onlarca gencin bir daha dönmediği aileler tehdit edildiği için şikayetçi olamadıkları iddia edildi. Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mahmut Ö. Arapça konuşarak tepki gösterdi.