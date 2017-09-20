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20 Eylül 2017 09:15

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiye adli kontrol

Adana’da aralarında DEAŞ’ın sözde Yamaçlı Mahallesi emiri olduğu ileri sürülen ve terör örgütüne önce 7 bin daha sonra ise 2 bin dolar karşılığında eleman temin ettiği iddia edilen bir kişi ile birlikte 6 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiye adli kontrol

20 Eylül 2017 09:15


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri 8 Eylül günü DEAŞ’a yönelik olarak 9 ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Polis operasyonda, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi sözde emiri olduğu ileri sürülen Mahmut Ö.’nün de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis zanlıları emniyete getirerek 12 gün boyunca sorguladı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Sözde emir olduğu ileri sürülen Mahmut Ö.’nün DEAŞ’a Yüreğir ilçesinde militan bulduğu, bunun karşılığında önce 7 bin daha sonra ise 2 bin dolar ücret aldığı iddia edildi.


Zanlının DEAŞ’a kazandırıp Suriye ve Irak’a gönderdiği onlarca gencin bir daha dönmediği, aileler tehdit edildiği için şikayetçi olamadıkları iddia edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mahmut Ö. Arapça konuşarak tepki gösterdi.


Savcı 6 şahsın ifadesini aldıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme ise 6 zanlıyı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Savcılık nöbetçi mahkemenin bu kararına itiraz etti.




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