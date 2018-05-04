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04 Mayıs 2018 09:03

DEAŞ’a "1 Mayıs" operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden aralarında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü saldırısı sanığının da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

DEAŞ’a

04 Mayıs 2018 09:03


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde eylem arayışı içinde oldukları ileri sürülen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Polis tespit edilen DEAŞ’lıların yakalanması için şafak vakti özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 250 polisle eş zamanlı olarak 24 adrese 29 Nisan günü baskın yaptı. Baskınlarda 8’i Türk, 7’si Suriye uyruklu 15 zanlı gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bombalı saldırının zanlısı tutuklandı


Öte yandan, polisin gözaltına aldığı zanlılardan Muhammet Ali Bulanık’ın (32) 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı aracın patlatılması, 2 polisin şehit edilmesi, 18’i polis 22 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülerek gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ayrıca zanlının sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanıp, 2 yıl cezaevinden yattıktan sonra yeni çıktığı ve Adana’ya babasının yanına geldiği öğrenildi. Zanlının burada DEAŞ’ın gizli sohbetlerine katıldığı ve eleman temininde yardımcı olduğu ileri sürüldü. Sorgularında 1 Mayıs’ta eylem yapılacağı iddiasını kabul etmeyen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan aralarında Muhammet Ali Bulanık’ın da bulunduğu 3 kişi tutuklanırken, 12 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




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