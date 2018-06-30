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30 Haziran 2018 06:35

DEAŞ’a şafak vakti baskın: 14 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda 1’i kadın 14 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ’a şafak vakti baskın: 14 gözaltı

30 Haziran 2018 06:35



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipler, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin de desteği ile daha öncede belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Özel Harekat timleri koçbaşlarıyla söz konusu evlerinin kapılarını kırarak içeri girdi. Şahısların evleri didik didik arandı.



Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




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