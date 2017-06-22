DEAŞ’ın hücre evine baskında gözaltı sayısı 9’a yükseldi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının hücre evi oluşturduğu istihbaratı üzerine yapılan takip sonrası bugün şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk etapta 7 kişi gözaltına alınmış, bomba imha ekipleri evde bomba olabileceği ihtimaline karşılık arama başlatmıştı. Ekipler yapılan aramada evde bomba bulamadı. Evdeki aramalar sona ererken gözaltı sayısı da 9’a yükseldi.

Eylem planladıkları belirlenen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.