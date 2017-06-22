Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 09:46

DEAŞ’ın hücre evine baskında gözaltı sayısı 9’a yükseldi

Adana’da 250 polisle terör örgütü DEAŞ’ın hücre evine yapılan baskında gözaltı sayısı 9’a yükseldi.

DEAŞ’ın hücre evine baskında gözaltı sayısı 9’a yükseldi

22 Haziran 2017 09:46


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının hücre evi oluşturduğu istihbaratı üzerine yapılan takip sonrası bugün şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk etapta 7 kişi gözaltına alınmış, bomba imha ekipleri evde bomba olabileceği ihtimaline karşılık arama başlatmıştı. Ekipler yapılan aramada evde bomba bulamadı. Evdeki aramalar sona ererken gözaltı sayısı da 9’a yükseldi.


Eylem planladıkları belirlenen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!