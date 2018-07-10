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10 Temmuz 2018 10:52

DEAŞ’lılar adliyeye sevk edildi

Adana’da şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alınan DEAŞ’lı 10 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir zanlının kendini ’şeyh’ ilan ederek kadılık yaptığı ileri sürüldü.

DEAŞ’lılar adliyeye sevk edildi

10 Temmuz 2018 10:52


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 30 Haziran’da şafak vakti DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli de Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Hastanelerde ücretsiz tedavi ettirip para kazandılar


Adliyeye sevk edilen bazı zanlıların Suriye’deki savaşta yaralanan sivilleri Adana’ya getirerek hastanelerde ücretsiz tedavi ettirdiği ve bunun karşılığında hastalardan para aldığı ileri sürüldü. Ayrıca bazı zanlıların ise örgüt sohbetlerini de organize ettiği şüphelilerin, tedavilerinin ardından sivillere örgüt propagandası yaparak kandırıp Suriye’ye savaşmaya göndermeye çalıştıkları iddia edildi.


Zanlıların, suçluları saklandığı, örgüt üyelerini yabancı veya Türklerle evlendirdiği, bunun karşılığında para aldığı da iddialar arasında yer aldı.



Kendini şeyh ilan edip kadılık yaptı


Zanlılardan daha önce de 6 kez DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan ancak adli kontrol şartıyla serbest kalan Mahmut Ö.’nün (46) kendisini ’Yüreğir ilçe şeyhi’ ilan ettiği ve kadılık yaptığı ileri sürüldü.


Zanlı Mahmut Ö.’nün bölgesindeki husumetli gruplara arabuluculuk yaptığı ve bunun karşılığında da taraflardan para aldığı iddia edildi.




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