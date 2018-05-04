Dedektifler film gibi cinayeti film gibi yöntemle çözdü

İş adamının, eskiden yanında çalışan ancak şu an aralarında ticari rekabet yaşanan Nizami K.’nin azmettirmesiyle, eşcinsel sevgilisi Halil İ.’nin kadın kılığına girip ilgisini çektikten sonra bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Ağustos 2017 tarihinde Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi göl kenarında meydana geldi. Çevrede devriye atan polisler, göl kenarında park halinde bulunan araçların yanına giderek kimlik kontrolü yapmak istedi. Söz konusu araçlardan 01 KN 889 plakalı otomobile yaklaşan polis ekibi, sürücü mahallindeki kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Polis ekiplerince olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptığı incelemede, şahsın bir gündür kayıp olan ve çatı işleri yapan iş adamı Kazım Fidancı (69) olduğunu ve öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Olay yeri inceleme polislerinin, araçta ve Fidancı’da yaptığı incelemede, kalbine aldığı tek bıçak darbesi sonucu öldürüldüğünü belirledi. Polisler, araç ve çevresinde yaptığı geniş çaplı araştırmada suç aletine rastlamadı. Polis olaydan hemen sonra cinayeti çözmek için otomobil etrafında geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayeti işleyenler yakalanamayarak olay faili meçhul cinayet olarak rafa kaldırıldı.

Selami Yıldız özel ekip kurdurdu

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldikten sonra geçmişe dönük faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için talimat verdi. Yıldız, öncelikle yakın tarihte işlenen ve faili meçhul kalmış cinayetlerin hemen aydınlatılmasını istedi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği deneyimli dedektiflerinden özel olarak faili meçhul ekipleri oluşturuldu. Özel ekipler pek çok faili meçhul cinayeti çözerek zanlıların tutuklanmasını sağladı.

Araştırmalar kapsamında, göl kenarında öldürülen iş adamı Kazım Fidancı cinayetinin çözülmesi için araştırma başlattı. Ekipler önce dosyayı inceleyip daha sonra da olay yerine giderek titiz bir çalışma yaptı.

350 güvenlik kamerası incelendi

Dedektifler ilk iş olarak Fidancı’nın öldürülmüş olarak bulunduğu otomobilin göl kenarına nasıl geldiğini tespit etmek için güvenlik kamerası taraması başlattı. Polisler olay yerinden geriye doğru tarayarak 350 güvenlik kamerası alıp bunları saniye saniye izledi. Yapılan bu izlemelerde Fidancı’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde bir kadını otomobiline aldığını daha sonra da göl kenarına geldiğini tespit etti. Bu tespit üzerine polis Yenidoğan Mahallesi’nde bu kadın üzerine yoğunlaştı. Polis kadının kim olduğunu bulduğunda cinayeti de çözeceğini anladı.

5 mahallede bütün evlerin kapısı çalındı kadının fotoğrafı gösterildi

İddiaya göre polis, güvenlik kamerasından kadının yakın plan alınan fotoğraflarını ekiplere dağıttı. Hem faili meçhul özel ekipleri hem de onlarca polis Yenidoğan Mahallesi başta olmak üzere buraya yakın 5 mahallede çalmadık kapı bırakmadı. Polis her çaldığı kapıya kadının fotoğrafını gösterip tanıyıp tanımadıklarını sordu. Ancak 5 mahallede binlerce kişiden bir kişi bile kadını tanımadı. Bu arada polis Fidancı’nın son günlerde görüştüğü kadınları da tek tek sorguya aldı. Ancak bir sonuç elde edemedi.

Polis, şahsın erkek olmasından şüphelendi

Polis mahallede kadını kimse tanımadığı için bu şahsın kadın kılığına girmiş erkek olabileceğini düşündü. Polis görüntüleri anbean tekrar izleyip kadının yürüyüşü ve fiziği üzerinde inceleme yaptı. Bu incelemelerde polis uzman kişilerden de görüş alarak şahsın kadın kılığına girmiş erkek olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis Fidancı’nın görüştüğü erkeklerle de tek tek görüştü. Ancak buna rağmen polis kadın kılığında otomobile binen erkeğin kim olduğunu bulamadı.

Kadın kılığına girmiş erkek çıktı

Polis sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Fidancı’nın sosyal medya hesabına yoğunlaştı. Yapılan sosyal medya hesabı araştırmasında 21 Ağustos 2017 tarihinde Fidancı’nın bir kadınla sosyal medya hesabından görüşmek için randevulaştığı ve onu Yenidoğan Mahallesi’nden aldığı tespit edildi. Ancak polis verilen adresten alınan kişinin kadın kılığına girmiş erkek olduğunu tespit etmişti. Polis yine sosyal medya hesabından yaptığı çalışmada Fidancı ile görüşmek isteyen kişinin kadın ismiyle hesap açan Halil İ. (26) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis yaptığı çalışmada şahsın eşcinsel internet sitelerinde hesabı olduğunu ve eşcinsel olduğunu belirledi. Polis bu şahsı takibe başlayıp bir taraftan da eşcinseller ile görüşerek kadın kılığındaki kişinin eşcinsel olup olmadığını sorguladı. Görüntüyü izleyen eşcinseller de otomobile binen kişinin eş cinsel olma ihtimalinin çok yüksek olduğu görüşünü bildirdi.

Eşcinselin, Fidancı’nın eski çalışanıyla ilişkisi çıktı

Polis, Halil İ.’yi araştırdığında şahsın Fidancı’nın yanında 20 yıl çalışan Nizami K. (45) ile ilişkisi olduğunu, birlikte olduklarını belirledi. Polis yaptığı çalışmada Nizami K.’nin 2 yıl önce Fidancı’nın yanından ayrılıp kendisinin de çatı malzemeleri satan iş yeri açtığını ancak bütün işleri Fidancı aldığı için Nizami K.’nin bir türlü iş yapamadığını, daha sonra da 20 bin lira tefeciden para alıp Fidancı’yı kefil ettiğini, bunu da ödeyemeyince borcun 100 bin lira olduğunu, tefecilerin Fidancı’yı sıkıştırdığını, Fidancı’nın da Nizami K.’yi sıkıştırdığını tespit etti. Bu olaydan dolayı Nizami K.’nin iflas noktasına geldiği belirlendi. Ayrıca polis bu durumu Nizami K.’nın Halil İ’ye anlattığını ve "gereğini yap" dediğini tespit etti.

Erkek sevgilisini kurtarmak için kadın kılığına girip cinayet işledi

Polis yaptığı çalışmada Halil İ.’nin Nizami K.’nin iflas etmemesi için sosyal medyada kadın kılığında bir hesap açıp Fidancı ile irtibata geçtiğini, 21 Ağustos günü de buluşmak için randevulaştıklarını, otomobile kadın kılığında geldiğini belirledi. Polis, otomobile Halil İ. bindikten sonra Fidancı’nın onun erkek olduğunu anlayıp indirmek istediğini ancak zanlının Fidancı’nın boğazına bıçak dayayıp "göl kenarına ıssız bir yere götür yoksa keserim seninle konuşacağız" dediğini ve daha sonra göl kenarına götürüp burada kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürdüğünü ve Nizami K.’nin olay yerine gelip Halil İ.’yi götürdüğünü saptadı.

Halil İ. otoyolda, Nizami K. evinde gözaltına alındı

Polis bu tespitleri yaptıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam eden zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis, Halil İ.’nin Gaziantep’teki akrabasına gitmek üzere araçla otoyola çıktığını, Nizami K.’nin ise evinde olduğunu belirleyerek iki adrese aynı anda baskın yaptı. Yapılan basında iki şahıs da yakalandı. Emniyete getirilen zanlılar önce Fidancı’yı öldürmediklerini söyledi. Ancak daha sonra Halil İ. kendisinin eşcinsel olduğunu, uzun süredir Nizami K. ile birlikte olduğunu, bu nedenle Fidancı’yı öldürdüğünü, Nizami K.’nin Fidancı’yı öldürmesini istediğini söylediği öğrenildi.

Nizami K.’nin ise Fidancı’dan dolayı iş yapamadığını kabul ettiğini, iflas ettiğini de Halil İ.’ye anlattığını, onun da kendisine aşık olduğunu için Fidancı’yı öldürüğünü, kendisinin öldür emri vermediğini iddia ettiği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Halil İ. adam öldürmekten, zanlı Nizami K. ise azmettirmekten nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.