Defalarca bıçaklanan genç kız ağır yaralandı

Adana'da 24 yaşındaki genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Toki Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev içerisinde kimliği öğrenilmeyen bir kişi tarafından sırtından, kollarından ve göğüs kısmından defalarca bıçaklanan Canan Canpolat (24) ağır yaralandı. Canpolat ev içerisinde bıçaklanırken, E.A. isimli bir kişi ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşı kadını Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. Ameliyata alınan Canpolat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Canpolat'ı hastaneye getiren E.A. ve yanında arkadaşını olayın baş şüphelisi olarak gözaltına aldı. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.