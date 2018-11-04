Demirtaş, "Üreticilerimizden güven sağlayacak Adana markaları oluşturmalarını bekliyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Üreticilerimizden beklentimiz ulusal ve uluslararası pazarda tüketicilerde güven sağlayacak Adana markaları oluşturmalarıdır. Bu anlamda Adana Valiliği olarak üreticilerimizin daima yanındayız" dedi.

Vali Demirtaş, ATİKOP Toptancılar Sitesi'ni ziyaret ederek site içerisinde faaliyette bulunan esnafla bir araya geldi.

Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve ATİKOP Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Bozan'ın da eşlik ettiği ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Demirtaş, "Esnafımızla, vatandaşımızla, toplumumuzun tüm kesimiyle iç içe olmaya büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini, taleplerini birinci ağızdan dinlemek, sorunların çözümünü hızlandırırken vatandaşlarımızın memnuniyetini de arttırmaktadır. Amacımız tüm hemşehrilerimize en iyi kamu hizmetini sunmaktır" diye konuştu.

Adana'yı sahip olduğu tüm potansiyeliyle daha yukarılara taşımak için kolları sıvadıklarını dile getiren Vali Demirtaş, "Bizler bunun için tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Adana'da istihdamı arttıracak, tarımı, sanayiyi, ticareti daha da geliştirecek projeleri bir bir hayata geçirmek için azami gayreti gösteriyoruz" dedi.

Katma değeri yüksek ürünler üreterek Adana'nın marka değerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Balıkçılık ve su ürünleri sektörü açısından büyük bir potansiyele sahip olan Karataş ilçesinde kurulacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi, muz serası gibi katma değeri yüksek ürünler üreterek Adanamızın arazilerine işlerlik kazandıracak ve ilimizin ekonomik potansiyelini arttıracağız. Öte yandan bölgede sosyal ve ekonomik açıdan kritik öneme sahip Ceyhan ilçemizde kuracağımız Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile Adana'nın işsizlik sorununu da büyük ölçüde halletmiş olacağız."

Tüm bunların yanı sıra markalaşmanın da bir kentin gelişiminde önemli olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, "Üreticilerimizden beklentimiz ulusal ve uluslararası pazarda tüketicilerde güven oluşturmuş Adana markaları oluşturmalarıdır. Bu anlamda Adana Valiliği olarak üretici arkadaşlarımızın daima yanındayız. Hep birlikte iş birliği yaparak Devletimizin sizlere sağladığı teşvikleri, kentimizin coğrafi avantajlarını da kullanarak fason üretimden vazgeçip tanınır bir marka olma yolunda gayret göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Adana'yı el birliği ile geleceğe emin adımlarla taşıyacaklarını belirten Vali Demirtaş, makamının herkese açık olduğunu, sorunların çözümünde tüm üreticilerin, esnafın ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vali Demirtaş, açıklamalarının ardından esnafın doğalgaz, altyapı, yol ve sinyalizasyon konularındaki talep ve beklentilerini dinledi. Kendisine iletilen konuların takipçisi olacağını belirten Demirtaş daha sonra site içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerini de gezdi.