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Deneme kabininden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana’da alışveriş yapan müşterileri takip ederek deneme kabinindeki bıraktığı pantolonlarından bin 570 lira çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da alışveriş yapan müşterileri takip ederek deneme kabinindeki bıraktığı pantolonlarından bin 570 lira çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.


Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir mağazaya giden 2 kişi kıyafet alıp kabinde deneme yaptığı sırada cüzdanlarının çalındığını fark edince Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvuru yaptı. Bu başvuru üzerine harekete geçen ekipler, mağazanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede 2 kişinin içinde bin 570 lira bulunan cüzdanını, Ö.T. (43) isimli şahsın çaldığı belirlendi.


Zanlı evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete getirilen şüpheli, M.K'ye ait bin 420 lirayı harcadığını iddia ederken, U.B.'ye ait cüzdanı ise içindeki para, nüfus cüzdanı, ehliyet ve kredi kartıyla birlikte iade ettiği öğrenildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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