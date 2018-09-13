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Depoda yakalanan çete lideri adliyeye sevk edildi

Adana’da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisine zorla el koyup kendi üzerlerine geçirdiği ileri sürülen çetenin lideri olduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisine zorla el koyup kendi üzerlerine geçirdiği ileri sürülen çetenin lideri olduğu iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.


Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde A. ve Ü. ailelerine yönelik olarak 6 Mart 2018 günü çiftçilerin 100 bin dönüm arazisine zorla el koyup kendi üzerilerine geçirdikleri ve cinayetlere karıştıkları ileri sürülerek operasyon yapılmış 25 kişi yakalanmış, 6 kişi tutuklanmıştı.


Operasyon kapsamında A. ailesinin çete lideri olduğu ileri sürülen Mehmet A. ise o günden sonra firar etmişti. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zanlının Yüreğir'in Solaklı Mahallesinde bir depoda saklandığını saptayıp dün yakalamıştı.


Zanlı sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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