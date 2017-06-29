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29 Haziran 2017 13:28

Deprem tırı Adana’da

Adana’da 1998 yılında 145 kişinin yaşamını yitirdiği Ceyhan depreminin yıl dönümünde depreme karşı farkındalık oluşturmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyonu tırı vatandaşların kullanımına açıldı.

Deprem tırı Adana’da

29 Haziran 2017 13:28


Ceyhan ilçesinde 27 Haziran 1998 günü 145 kişinin yaşamını yitirdiği depremin yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Depreme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi önüne getirilen ve 6 ay boyunca burada vatandaşların kullanımında olacak deprem simülasyon tırı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve kent protokolünün katılımıyla açıldı. Vali Demirtaş, Ceyhan depremi ve diğer depremlerin yaşattığı acıları hatırlatarak, bunlardan ders çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.


Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlara olası deprem anında ne yapmaları gerektiği anlatılarak, çeşitli şiddetlerde deprem simülasyonu uygulandı. Aytaç Taşkın ve Serap Kutlular isimli vatandaşlar, geçmişte de çeşitli depremleri yaşadıklarını belirterek, bu acıları tekrar hatırladıklarını, simülasyon sayesinde bilgi aktarımı yapıldığı için uygulamanın faydalı olduğunu söylediler.




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