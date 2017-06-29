Ceyhan ilçesinde 27 Haziran 1998 günü 145 kişinin yaşamını yitirdiği depremin yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Depreme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi önüne getirilen ve 6 ay boyunca burada vatandaşların kullanımında olacak deprem simülasyon tırı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve kent protokolünün katılımıyla açıldı. Vali Demirtaş, Ceyhan depremi ve diğer depremlerin yaşattığı acıları hatırlatarak, bunlardan ders çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlara olası deprem anında ne yapmaları gerektiği anlatılarak, çeşitli şiddetlerde deprem simülasyonu uygulandı. Aytaç Taşkın ve Serap Kutlular isimli vatandaşlar, geçmişte de çeşitli depremleri yaşadıklarını belirterek, bu acıları tekrar hatırladıklarını, simülasyon sayesinde bilgi aktarımı yapıldığı için uygulamanın faydalı olduğunu söylediler.