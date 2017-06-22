Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde 29 Haziran’da başlatılacak çalışmada deprem, sel ve yangın simülasyonlarıyla kent halkına uygulamalı afet bilinci kazandırılacak.

Afet Simülasyon Tırı, 19 yıl önce 145 kişinin ölümüne neden olan 6.2 şiddetindeki Adana-Ceyhan Depremi’nin yıldönümünde temel afet bilinci eğitimlerine start verecek. 29 Haziran’da Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde konuşlanacak Afet Simülasyon Tırı’nda görevli uzman personel, Adanalılara deprem öncesinde ve sırasında yapılması gerekenleri anlatacak. Vatandaşlar, deprem, sel ve yangın simülasyonlarıyla afetlere karşı bilinçlendirilecek. Aynı gün saat 10.30’da Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu’nda “19. Yılında Adana-Ceyhan Depremi” konulu konferans düzenlenecek. Afet Simülasyon Tır’ı 30 Haziran günü saat 14.00’da Ceyhan’da olacak. Benzer eğitimleri Ceyhanlılar için verecek.

Afete Hazır Türkiye Projesi’nin Adana etabında Afet Simülasyon Tır’ı Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık, Karaisalı, Kozan, Pozantı ve Karataş ilçelerinde de yıl sonuna kadar kamu binalarında, okullarda, üniversitelerde, alışveriş merkezlerinde, meydanlarda ve parklarda eğitim çalışmalarını devam ettirecek.