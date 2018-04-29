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29 Nisan 2018 22:55

Derbi sonrası taraftalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana’da Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından taraftarlar arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Derbi sonrası taraftalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

29 Nisan 2018 22:55


Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Galatasaray- Beşiktaş maçının ardından kafelerden çıkan taraftar grupları karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın ardından kavganın alevlenmesiyle kavga büyüdü. Bıçak ve sopalı kavgada 3 taraftar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Zırh diye tabir edilen kesici aletle boğazından yaralanan 27 yaşındaki Taylan Çınar’ın durumun ağır olduğunu öğrenildi.


Öte yandan yaralı Beşiktaş taraftarının sedyeyle ambulansa taşınması sırasında bir Galatasaray taraftarının yardım ettiği görüldü. Polis olayla ilgili 2 taraftarı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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