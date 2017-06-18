Dere ve göletler hayat verecek

ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Yasası ve İl Özel İdarelerinin dağılmasıyla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına dahil edilen birçok dere ve gölet, Meclis kararıyla ASKİ Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Bu devir işlemiyle birlikte ASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Dereler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri çok kısa zamanda yıllardır bakımı yapılmayan, ıslah edilmeyen dere ve göletleri temizleyerek bölge insanının kullanabileceği hale getirdi.

ASKİ bu proje ile vatandaşların hayvansal içme suyu, sulama göletleri ve sulama suyu gibi birçok ihtiyacına cevap vermenin yanı sıra bölge halkının şehirlere göç etmesini de engelleyerek, yerinde tarım ve hayvancılık ile kalkınmasını da hedefliyor.

Özellikle tarımsal alanların ve faaliyetlerin azaldığı son yıllarda çiftçilere yeni istihdam alanı sağlayarak ve sulu tarımı da etkin hale getirerek hem ürün çeşitliliğini hem de verimi arttırmayı amaçlıyor.

Dereler ve Göletler Projesiyle, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde 7 tane ’’Basınçlı Sulama Sistemi’’ hayata geçirilmiş oldu. Proje sonunda 10 bin dekar olan sulama alanı yaklaşık olarak 30 bin dekara ulaşıyor. Ayrıca bu projeden yaklaşık 1500 aile faydalanacak.

Karaisalı, Aladağ, Pozantı ve Saimbeyli ilçelerimizde hayata geçirilen 7 tane Yerüstü Sulaması Bakım Onarım Projesi ile de 9 bin dekar olan sulama alanı yaklaşık 40 bin dekara çıkarıldı. Bu projeden de 2 bin aile yararlanmış olacak.

Tufanbeyli ilçesinde de 1 tane hayvansal içme suyu ve sulama amaçlı göletin çalışmaları sürüyor. Proje sonunda 4 bini küçükbaş olmak üzere 5 bin hayvana içme suyu sağlanacak. Ayrıca yaklaşık 300 aile de bu projeden yararlanacak.

Pozantı ve Saimbeyli ilçelerinde ise elektrik kullanmadan kendi enerjisini üreten 2 tane türbin-pompa projesi ile bölgedeki sulama alanı yaklaşık 10 bin dekara ulaşacak ve bu projeden de yaklaşık 1000 aile faydalanacak.

ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatlarıyla ciddi ve başarılı işlere imza attıklarını belirterek, "Cumhuriyet tarihinde su gitmeyen bölgelere su götürdük. Şimdi de yıllardır el değmemiş, ıslah ve temizleme çalışmaları yapılmamış dere ve göletlerin ASKİ’ye devrolmasıyla birlikte, ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bu proje ile bölge halkına da hem tarım hem de hayvansal alanda büyük katkı sağlıyoruz. Biz hizmet etmek için geldik; şehir merkezi ya da kırsal fark etmez. Her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi.