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09 Ağustos 2018 14:52

Derece alan öğrenciler Vali Demirtaş’ı ziyaret etti

Kütahya 4.

Derece alan öğrenciler Vali Demirtaş’ı ziyaret etti

09 Ağustos 2018 14:52

Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.


Kütahya’da düzenlenen "4. Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali" kapsamında düzenlenen okçuluk yarışmalarında dereceye giren Adana Çocuk Evleri Sitesi sakini kız öğrenciler, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.


Vali Mahmut Demirtaş, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ile Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Fatih Ataşlı ile birlikte kendisini ziyaret eden başarılı sporcular; Günay Üveyioğlu, Şilan Gültekin ve Zehra İlter ile antrenörleri Emel Özdeş ve Fatma Ünür’ü, elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.


Adanalı sporcuların ülke genelinde düzenlenen yarışmalardaki başarılarından büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Mahmut Demirtaş, bu tür organizasyonlarda başarılı sonuçlar alınması için gerekli desteği sürdüreceklerini sözlerine ekledi.


Ziyaret, sporcuların ve beraberlerindeki heyet üyelerinin Vali Demirtaş ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.




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