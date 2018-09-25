Dereye düşen köpeği Cankur ekipleri kurtardı

Adana'da dereye düşen sahipsiz köpek Cankur ekiplerinin yaptığı çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olay, Saricam ilçesi Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre başıboş sahipsiz köpek dengesini kaybetmesi sonucu dereye düştü.Derede mahsur kalan kopeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Cankur ekiplerine bildirdi . Olay yerine gelen Cankur ekipleri halat yardımıyla dereye inerek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.