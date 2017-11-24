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24 Kasım 2017 14:24

Derya öğretmenin en acı günü

Adana’da 6,5 ay önce operasyona giderken geçirdiği kazada yaralanan polis memuru Arda Can, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Derya öğretmenin en acı günü

24 Kasım 2017 14:24

Öğretmen Derya Can, şehit eşinin fotoğrafını öperek son yolculuğuna uğurladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Arda Can (25), 8 Haziran 2017 tarihinde operasyona gitmek üzere motosiklet ile yola çıktı. Can, Alparslan Türkeş-Mavi Bulvar Kavşağı’na geldiği sırada bir otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Can, Adana Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. 2 yıllık polis olan ve 1 çocuk babası Can, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.


Şehit polis memurunun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olan eşi Derya Can ise en mutlu günlerinden biri olan Öğretmenler Günü’nde hayatının en büyük acısını yaşadı.


Şehit polis memuru Arda Can için Sabancı Merkez Camisi’nde tören düzenlendi. Tören alanına gelen Can’ın annesi Dilek Kılıç ve babası Serdar Can gözyaşlarına boğuldu. Baba ve anneyi şehidin meslektaşları teskin etti. Şehidin eşi Derya Can da yine polislerin yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Şehidin eşi tören boyunca gözyaşlarına boğuldu.


Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı konuşmada, polislerin vatandaşların güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalıştığını, şehit olan Arda Can’ın da onlardan biri olduğunu belirterek, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.


Cuma namazı sonrası Adana Müftüsü Hasan Çınar, cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı meslektaşlarının omuzlarına alındı. Bu sırada şehidin eşi, göğsündeki şehidin fotoğrafını öperek veda etti. Daha sonra da tabutun arkasından ağlayarak ilerledi. Şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Kozan ilçesine götürüldü.


Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, siyasi parti il başkanları, belediye başkaları, polis müdürleri ve komutanlar katıldı.




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