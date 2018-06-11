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11 Haziran 2018 11:04

Derya Uluğ, Adanalıları coşturdu

Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, hayranlarını coşturdu.

Derya Uluğ, Adanalıları coşturdu

11 Haziran 2018 11:04


Okyanus, Canavar, Nabız 180, Ne Münasebet ve Ayrılığın Yükü Ağır albümleriyle müzik dünyasında iz bırakan Derya Uluğ, canlı performansıyla göz doldururken, binlerce hayranının telefonlarına sarılarak fotoğraf ve görüntü çekmesi renkli görüntülere sahne oldu.


Seyhan Nehri kıyısındaki Galleria Festival Alanı’nda devam eden Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde sanatçı Derya Uluğ, ücretsiz halk konseri verdi. Derya Uluğ, canlı performansında Okyanus, Canavar, Nabız 180, Ne Münasebet ve Ayrılığın Yükü Ağır adlı albümlerinde yer alan parçalarını Adanalı sevenleri için seslendirdi. Şenlik alanını dolduran binlerce Adanalı, Derya Uluğ’un şarkılarına eşlik ederek, coşkuyla alkışladı.




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