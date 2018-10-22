Dev uyuşturucu operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Adana merkezli 8 ilde bazı şahısların uyuşturucu hap satışı yaptığı ihbarı geldi. Polis ihbar üzerine olayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Polis savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında hap satan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Yapılan takip sonucunda 23 zanlının Adana, Gaziantep, Kilis, Mersin, Hatay, Kocaeli, Şanlıurfa ve İstanbul'da uyuşturucu hap sattığı saptandı. Polis gerekli delilleri topladıktan sonra 19 Ekim günü operasyon için düğmeye bastı. 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 1'i engelli olmak üzere 23 zanlı gözaltına alındı. Operasyon aşamasına kadar gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon lira olan toplam 1 milyon 459 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere yönelik yapılan operasyon sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ikamet eden şüpheli M.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.