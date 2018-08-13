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13 Ağustos 2018 10:28

Devlet yardımını uyuşturucu parası yapan kadının çocukları açlıkla mücadele ediyor

Adana’da eroin kullandığı için kocası tarafından terk edilen bir kadın, kayın validesine bıraktığı 4 çocuğundan birine devlet tarafından verilen aylık 750 lira yardım parasıyla da eroin aldığı, çocuklarının ise açlık ve yoklukla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Devlet yardımını uyuşturucu parası yapan kadının çocukları açlıkla mücadele ediyor

13 Ağustos 2018 10:28


Adana’da uyuşturucu batağına düşen bir kadın, ailesinin ocağını söndürdü. 18 yıl önce evlenen Fahri Alır (40) ile Meral Alır (36) çiftinin evlilikten Arda (16), Erdinç (12), Altay (8) ve Ali (7) ismini verdikleri 4 çocuğu oldu. Anne Meral Alır, zaman içinde eroin kullanmaya başladı. Kocası eşinin eroini bırakması için mücadele etti ancak başaramayınca yaklaşık 4 ay önce Meral Alır’ı terk edip başka bir kadınla evlendi. Bu arada uyuşturucu bağımlısı anne de 4 çocuğunu kayınvalidesi Selma Alır’a bırakarak ortalıktan kayboldu.


Sokaklarda yaşayan Meral Alır’ın uyuşturucu bulmak için her yolu denediği de ileri sürüldü. Ailenin ekonomik durumu olmadığı için Alır’ın 12 yaşındaki oğlu Erdinç Alır’a devlet tarafından aylık 750 TL sosyal yardım parası veriliyor. Ancak, devlet parayı annenin hesabına yatırdığı için kadın bu parayı alıp eroine yatırıyor. Çocukları kayınvalidesinin yanında aç ve susuz olan Alır, buna hiç aldırış etmeden de eroin almaya devam ediyor.



"Devleten yardım bekliyoruz"


Çocuklara bakan Babaanne Selma Alır, çocukların annesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu en büyük oğlunu da uyuşturucuya alıştırdığını söyleyerek, "Çocukların babası, annelerine bırak artık bu işleri işimize gücümüze bakalım dedi ama o eroini seçti. Bu çocukları üstüme attılar anne desen zaten bağımlı, babaları ise başka biriyle evlendi çekti gitti. Bu çocuklar aç ve susuz. Ben karınlarını doyurmak için dilenmeye gidiyorum. 16 yaşındaki torunum da annesinden alıştığı için eroin kullanıyor ve çocuk gözümün önünden eriyip gidiyor. Ben Allah rızası için yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuklardan biri devletten 750 lira yardım parası alınıyor ama anneleri ona da eroin alıyor ve çocuklara bakmıyor. Ben korkuyorum diğer çocukları da alıştıracaklar" dedi.



"Kardeşlerim burada aç susuz bekliyor"


12 yaşındaki Erdinç Alır ise devletin kendisine verdiği 750 liraya annesinin eroin aldığını belirterek, "Babamız zaten evlendi gitti, bana yatan parayı da annem alıyor. 4 tane kardeşim var, açlıktan ölüyorlar. Bizim üstümüz başımız yırtık kirli elbiselerle dolaşıyoruz. Annemiz gidip o parayla eroin alıyor. Annem eroin aldıktan sonra ağabeyimle beraber kullanıyor. Kardeşlerim de burada aç susuz bekliyorlar" diyerek ağlamaya başladı.


Altal Alır ise annesinin iğne ile eroin aldığını kendilerine bakmadığını çöpten yatak alıp onda yattıklarını, okula bile gitmediğini belirterek devletin kendilerine yardım etmesini istedi.


Bu arada Meral Alır ise Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğinin İnönü Parkı’na yaptığı fuhuş operasyonunda da gözaltına alınmıştı.




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