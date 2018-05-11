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11 Mayıs 2018 11:56

Dezavantajlı bireyler el emeği, göz nuru ürünlerini sergiledi

Adana’da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği’nin düzenlediği Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği dezavantajlı bireylerin el emeği, göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Dezavantajlı bireyler el emeği, göz nuru ürünlerini sergiledi

11 Mayıs 2018 11:56


Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu fuayesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek’in açılış kurdelesini kestiği sergide, engelli çocuk ve gençlerin atölye çalışmalarında ürettiği el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.


Hat sanatı, Türk işi motifler, Mevlana motifleri gibi sanat unsurlarından oluşan eserlerin izlenime sunulduğu sergide konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, hem engelli bireyleri, hem de onlara sınırsız destek veren ailelerini ve dernek yöneticilerini kutladı.


Ramazan Akyürek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün engelli bireylerin yaşama sevincini arttırmak ve hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak amacıyla çok sayıda hizmet ürettiğini, yurt gezileri, şenlikler, moral ve motivasyon arttıran etkinlikler gerçekleştirdiğini anlattı. Akyürek, “Bu sergide dezavantajlı kardeşlerimizin uygun eğitim metotlarıyla neleri başarabildiklerini görüyoruz. Engelli bireylerin sanata olan ilgileriyle ortaya çıkardıkları eserleri görünce büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu muhteşem sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.


Serginin açılış törenine CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ülkü İnsan, engelli bireyler ve aileleri katıldı.




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