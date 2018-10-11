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Dilenciliği bırakacağına söz verdi, 2 hafta dayanabildi

Adana’da 2 hafta önce yakalanan ve bir daha dilenmeyeceğine dair zabıta ekiplerine söz veren 70 yaşındaki adam, yine dilenirken yakalandı.

Adana'da 2 hafta önce yakalanan ve bir daha dilenmeyeceğine dair zabıta ekiplerine söz veren 70 yaşındaki adam, yine dilenirken yakalandı.


Adana'da 2 hafta önce Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı üzerinde dilenirken Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yakalanan 70 yaşındaki dilenci, bir daha dilenmeyeceğine dair ekiplere söz verdi. Ancak şahıs, aynı bulvar üzerinde yine dilenirken yakalandı. Üzerinden bin 250 lira para çıkan dilenci hakkında idari yaptırım uygulandı.

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