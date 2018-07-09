Dilencilikte bisikletten düşme taktiği

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki otoyolda meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bisikletiyle yolda ilerleyen bir kişi, sağını solunu kontrol edip ilerlerken bisikletten düşüyor. Yardıma gelen olmayınca yerden kalkıp biraz daha ilerleyen şahıs birinin kendisine doğru geldiğini görünce tekrar kendini yere atıyor. Motoruyla ilerleyen vatandaş şahsa yardım ederek onu yerden kaldırıyor. Vatandaştan para alan şahıs bisikletini de yanına alarak oradan ayrılıyor.

Olayı gören başka bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde adamın bisikletiyle gelip etraftan geçen özellikle lüks araçların önünde bisikletten düşme numarası yaparak duygularını sömürüp para istediği öğrenildi.