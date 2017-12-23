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23 Aralık 2017 14:38

Dini nikahlı eşinin öldürdüğü kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Adana’da sabah saatlerinde tartıştığı dini nikahlı eşi tarafından öldürülen Gamze İlhan’ın cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Dini nikahlı eşinin öldürdüğü kadının cenazesi ailesine teslim edildi

23 Aralık 2017 14:38


Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84029 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Gamze İlhan dini nikahlı eşi Soner Uçku ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan Uçku, İlhan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklarken genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Komşuların sesleri duymasına üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ambulans, Gamze İlhan’ı özel bir hastaneye kaldırdı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Gamze İlhan’ın cansız bedeni otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu morgundan öğlen saatlerinde ailesine teslim edildi. Cenazenin Kabasakal Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.


Olayı gerçekleştiren Soner Uçku ise kayıplara karıştı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.




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