Direksiyon başında kalp krizi geçiren diş hekimi öldü

Adana'da bir sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini anlayınca kimseye çarpamamak için aracını refüje çıkardı. Sürücü hastaneye kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Seyhan İlçesi Tellidere Mahalledi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Bora Türkan kullandığı 01 BNT 28 plakalı otomobili ile seyir halindeyken kalp krizi geçirmeye başladı. Türkan kalp krizi geçirdiğini anlaması üzerine başka bir araca çarpmamak için aracını refüje çıkardı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Sağlık ekipleri Türkan'ın kalp krizi geçirdiğini anlaması üzerine bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Türkan kurtarılmadı. Türkan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol ise trafik ekiplerinin otomobilin kenarına çekmesinin ardından tekrardan açıldı.

Öte yandan, Türkan'ın diş hekimi olduğu öğrenildi.