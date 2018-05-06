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06 Mayıs 2018 12:51

Direksiyon başında öldü sanılan sürücü alkollü çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobilde hareketsiz halde duran sürücü, vatandaşlar tarafından öldü sanılarak polise haber verildi.

Direksiyon başında öldü sanılan sürücü alkollü çıktı

06 Mayıs 2018 12:51

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün alkollü olduğu belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, olay Tufanpaşa Mahallesi, Üstün Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin direksiyon bölümünde uzun süre bir şahsın hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar ile çevredeki esnaf polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın yaşadığını ve alkollü olduğunu belirledi. Polis ekipleri otomobil çalışmadığı ve hareket halinde olmadığı için şahsa cezai işlem uygulamazken, kimliği açıklanmayan şahsın yakınlarına haber verilerek otomobilin ve alkollü şahsın bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.




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