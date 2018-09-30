Dizi oyuncusu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Adana'da internet üzerinden yayımlanan "Karanlık Sınır" dizisinin oyuncusu Volkan Ç.'nin evinde yapılan aramada 1 kilo 800 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 23 uyuşturucu hap yapımında kullanılan kalıp ve silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis eve operasyon düzenleyip narkotik köpekle arama yaptı. Yapılan aramada narkotik köpeği çekyat altına tepki verdi. Polis çekyatın içinde yaptığı aramada 1 kilo 800 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanılan 23 kalıp, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Evin "Karanlık Sınır" dizisinde rol alan Volkan Ç.'ye (35) ait olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Oynadığı dizide de uyuşturucu satışı yaparken rolü olduğu öğrenilen zanlının ifadesinde, uyuşturucu ve silahları dizide kullandıklarını, bu nedenle evinde olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Zanlının uyuşturucu haplara farklı şekiller vermek için kalıp kullandığı, bu haplara da boya ile renk verdiği tespit edildi.

Zanlı ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.