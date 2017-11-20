Dr. Ayten Düzkantar, tacizden korunmayı öğrenen çocuğun, taciz etmemeyi de öğrendiğini bildirdi.

Doç. Dr. Düzkantar, Adana Özel Artı Eğitim Gönüllüleri Derneği ve Adana Kent Konseyi’nin birlikte organize ettiği “Engellilerde Tacizden Korunma ve Cinsel Eğitim” konulu eğitim seminerinde, "Özellikle zihinsel engelli çocuklar, ‘nasıl olsa bilemezler’ ya da ‘nasıl olsa kimseye anlatamaz’ düşüncesiyle kötü niyetli insanların hedefi olabilirler. İyi ya da kötü bir şey yapıp yapmadıklarını da bilemezler ve dolayısıyla hedef olarak seçilebilirler. Engelli ya da engelsiz fark etmez, çocuklar ilkokul çağına kadar cinsel gelişimle ilgili öğrenmesi gerekenleri öğrenmiş, beceri, kural ve davranışları edinmiş olmalılar" dedi.

Anaokulu, ilkokul ve özel eğitim eğitmenlerinin cinsel gelişim, cinsiyet eğitimi ve tacizden korunma eğitimini mutlaka alması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Düzkantar, "Eğer çocuğunuz engelliyse, özel eğitim için gönderdiğiniz eğitim kurumu; cinsel gelişim, cinsiyet eğitimi ve tacizden korunma yöntemlerini öğretecek donanımda eğitmenler çalıştırmalı. Siz bunu talep ettiğinizde özel eğitim kurumunuz da bunu planlayacaktır. Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişim eğitiminin yanında, cinsel gelişim eğitimi alması çok önemli. Anne ve babalar, çocukların 5 gelişim alanında iyi eğitim almasına dikkat etmeli. Cinsel gelişim alanı ihmal edilmemeli. Cinsel gelişim, cinsiyet alanı ve tacizden korunma çok önemli eğitim alanları. Tacizden korunmayı öğrenen çocuk, taciz etmemeyi de öğreniyor. Bu alanda eğitim almak için tereddüt etmeyin” diye konuştu.