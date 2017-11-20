Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Adana
  •  » Doç. Dr. Düzkantar: "Tacizden Korunmayı Öğrenen Çocuk, Taciz Etmemeyi De Öğreniyor"
20 Kasım 2017 13:07

Doç. Dr. Düzkantar: "Tacizden korunmayı öğrenen çocuk, taciz etmemeyi de öğreniyor"

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü öğretim görevlisi Doç.

Doç. Dr. Düzkantar:

20 Kasım 2017 13:07

Dr. Ayten Düzkantar, tacizden korunmayı öğrenen çocuğun, taciz etmemeyi de öğrendiğini bildirdi.


Doç. Dr. Düzkantar, Adana Özel Artı Eğitim Gönüllüleri Derneği ve Adana Kent Konseyi’nin birlikte organize ettiği “Engellilerde Tacizden Korunma ve Cinsel Eğitim” konulu eğitim seminerinde, "Özellikle zihinsel engelli çocuklar, ‘nasıl olsa bilemezler’ ya da ‘nasıl olsa kimseye anlatamaz’ düşüncesiyle kötü niyetli insanların hedefi olabilirler. İyi ya da kötü bir şey yapıp yapmadıklarını da bilemezler ve dolayısıyla hedef olarak seçilebilirler. Engelli ya da engelsiz fark etmez, çocuklar ilkokul çağına kadar cinsel gelişimle ilgili öğrenmesi gerekenleri öğrenmiş, beceri, kural ve davranışları edinmiş olmalılar" dedi.


Anaokulu, ilkokul ve özel eğitim eğitmenlerinin cinsel gelişim, cinsiyet eğitimi ve tacizden korunma eğitimini mutlaka alması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Düzkantar, "Eğer çocuğunuz engelliyse, özel eğitim için gönderdiğiniz eğitim kurumu; cinsel gelişim, cinsiyet eğitimi ve tacizden korunma yöntemlerini öğretecek donanımda eğitmenler çalıştırmalı. Siz bunu talep ettiğinizde özel eğitim kurumunuz da bunu planlayacaktır. Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişim eğitiminin yanında, cinsel gelişim eğitimi alması çok önemli. Anne ve babalar, çocukların 5 gelişim alanında iyi eğitim almasına dikkat etmeli. Cinsel gelişim alanı ihmal edilmemeli. Cinsel gelişim, cinsiyet alanı ve tacizden korunma çok önemli eğitim alanları. Tacizden korunmayı öğrenen çocuk, taciz etmemeyi de öğreniyor. Bu alanda eğitim almak için tereddüt etmeyin” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç