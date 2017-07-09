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09 Temmuz 2017 12:45

Doç. Dr. Ökten: "Sıcak havalarda vücudunuzu mineral kaybından koruyun"

Adana Tabip Odası Başkanı Doç.

Doç. Dr. Ökten:

09 Temmuz 2017 12:45

Dr. Ali İhsan Ökten, sıcak havalarda bol su tüketilerek vücudu elektrolit ve mineral kaybından korumak gerektiğini bildirdi.


Doç. Dr. Ökten, yaptığı açıklamada, bu yıl diğer yıllara göre havanın daha sıcak geçtiğini belirterek, zorunlu olmadıkça güneş ışınlarının daha dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamasını, mümkün olduğu kadar gölgede bulunulmasını, ağır işler ve spor yapılmamasını, ağır, kızartma ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmasını, bol sıvı tüketilmesi gerektiğini, dışarıya çıkıldığında ince, açık renkli bol elbiseler giyilmesini, şemsiye veya geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını ve imkanlar ölçüsünde sık duş alınmasını önerdi.


Sağlık üzerinde sıcaklığın tek başına önemli olmadığını, Çukurova bölgesinde sıcaklıkla birlikte nemin de önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Ökten, "Nem ve sıcaklık değerleri, hissedilen sıcaklığı artırıyor. Bir yandan hava ısınırken bir yandan da nem de yüksekse özellikle kronik hastalığı ile kalp ve damar sistemi sorunu olanlarda önemli sorunlara yol açabilir” diye konuştu. Sıcaklık, ısı ve nem artışının insanlarda terleme yoluyla daha çok sıvı kaybına yol açtığını belirten Doç. Dr. Ökten, “Sıcak havalarda bol su tüketilerek vücudu elektrolit ve mineral kaybından mümkün olduğunca korumak gerekir” dedi.




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