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28 Şubat 2018 14:45

Doğal afet tatbikatını meraklı vatandaşlar böyle görüntüledi

Adana’da gerçekleştirilen doğal afet tatbikatında, senaryo gereği bir binada mahsur kalan vatandaşlar sivil savunma ekipleri tarafından kurtarılırken, vatandaşlar da bu anları saniye saniye görüntüledi.

Doğal afet tatbikatını meraklı vatandaşlar böyle görüntüledi

28 Şubat 2018 14:45


Adana’da "28 Şubat Sivil Savunma Günü" nedeniyle Adana İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda il sağlık müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla doğal afet tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği meydana gelen bir doğal afet sonucunda Adana Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğü çalışanları apartmanda mahsur kaldı. Bunun üzerine harekete geçen sivil savunma ekipleri hemen olay yerine geldi. Aynı zamanda sağlık ekipleri de hazır bulundu. Ekipler binaya girdi ancak çalışanların merdivenden ya da asansörden aşağı indirilmesi riskli ve yaralı oldukları için binaya halat çekerek buradan kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede halat ile yaralı mankenler aşağı indirildi. Bu anda ise meraklı vatandaşlar kurtarma çalışmasını anbean görüntüledi. Kurtarma bitince de yaralı manken ambulans ile hastaneye götürüldü. Protokol ve vatandaşlar kurtarma çalışmasını alkışlayarak kutladı.




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