Doğan: “Akdeniz meyve sineğine karşı topyekun mücadele veriyoruz”

Doğan, yaptığı açıklamada, ülke ve bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan narenciye başta olmak üzere tüm meyve bahçelerinde en önemli zararlılarından birinin, Akdeniz meyve sineği olduğunu belirtti.

Son yıllarda, Adana’daki bitkisel üretim alanlarının Akdeniz meyve sineğine konukçuluk eden nar, hurma, kayısı, erkenci narenciye çeşitleri, nektarin, şeftali gibi çeşitler yönünden artması ve bu yıl kış şartlarının ılık geçmesinin, Akdeniz meyve sineği popülasyonunun da çoğalmasına yol açtığına dikkati çeken Doğan, “Özellikle Rusya Federasyonu’na ihracatımızda karantina ihlaline neden olan zararlının mücadelesinde karşılaşılan problemler ve alınacak önlemlerle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Adana Tarım ve İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda alınan toplu ilaçlama kararı doğrultusunda 16 Temmuz’da başlayan ilaçlama 20 Temmuz 2018’e kadar sürecek. Yine bu kapsamda 30 Temmuz-2 Ağustos 2018 ve 13-16 Ağustos 2018 tarihlerinde zorunlu olarak toplu ilaçlama yapılacak.Üreticilerimizin, toplu ilaçlama yapılması konusunda hassas davranmaları son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Doğan, Akdeniz meyve sineğine karşı mücadelede bakanlık genelgesi kapsamında, il müdürlükleri, belediyeler, üreticiler, üretici birlikleri, ziraat odaları, yaş meyve-sebze ve paketleme tesislerine önemli görevler düştüğünün altını çizerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevleri, il merkezinde bir koordinasyon merkezi, il ve ilçe bazında teknik ekipler oluşturarak Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde, zararlının tanımı, biyolojisi, zarar şekli, ekonomik önemi, yayılışı, konukçuları, doğal düşmanları, mücadele zamanı ve metotları, kullanılacak bitki koruma ürünü ve dozları ile nasıl mücadele yapılması gerektiği konularında teknik eleman ve üretici eğitimleri gerçekleştiriyor. Ayrıca ilgili kurum, sektör, birlik ve STK’larla iş birliğine giderek bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıyor. Mücadele kapsamında, belediyelere de, zararlıyla mücadelede meyve-sebze halleri, semt pazarları, çöplükler, drenaj kanalları gibi ürün artıklarının atıldığı yerler ve hayvan gübrelerinin bulunduğu yerlerin ilaçlanması görevi düşüyor. Biz de Yüreğir Ziraat Odası olarak üreticilerimizi kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendiriyoruz. Akdeniz meyve sineğine karşı topyekûn mücadele veriyoruz.”

Doğan, bu mücadelede, yaş meyve-sebze ve paketleme tesisleri görevlilerinin de zararlının bulunduğu meyve atıklarını çevreye dağılmadan uygun koşullarda toplayıp imha etmesi konusuna riayet etmeleri gerektiğini kaydetti.